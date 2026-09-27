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НовостиОбщество27 сентября 2026 7:12

В Суздальском округе в ДТП один человек погиб и трое пострадали

Во Владимирской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 26 сентября окло 20.40 на 34 километре трассы «Владимир — Юрьев-Польский — Переславль-Залесский».

По предварительным данным, 31-летний водитель легкового автомобиля «ИЖ Ода» при выполнении обгона в запрещенном месте выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «Шевроле», которым управлял 29-летний автолюбитель.

В результате ДТП водитель «Оды» от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое его пассажиров, а также водитель «Шевроле» бригадой «скорой помощи» доставлены в больницу.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.