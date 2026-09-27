Во Владимирской области продолжается развитие туристической индустрии

Муром Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в этот день обратился со словами поздравления к работникам туристической сферы региона.

В частности, он отметил, что во Владимирской области продолжается строительство гостиниц, благоустройство туристических маршрутов и придорожной инфраструктуры.

Так, в 2025 году было создано 13 новых интересных мест, в том числе в Судогодском районе открылся «Сойма парк», а в Суздале появились отель для автопутешественников и Межрегиональный центр народных художественных промыслов.

Кроме того, в регионе возродили ряд фестивалей, в том числе успешно показывает себя фестиваль Дениса Мацуева. В итоге число туристов за 2025 год выросло на 4 процента, составив 3,4 миллиона человек.

Также Александр Авдеев напомнил, что в 2027 году отмечается юбилей туристического маршрута «Золотое кольцо», в который включены еще 11 населенных пунктов Владимирской области: Александров, Муром, Вязники, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Киржач, Юрьев-Польский, Кидекша, Мстера, Боголюбово и Кидекша.

В праздничный день глава региона пожелала представителям туриндустрии здоровья, энергии и успехов в реализации проектов.