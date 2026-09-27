Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 сентября 2026 6:07

В Юрьев-Польском выставили на продажу здание сельского клуба

Соответствующий лот размещен на электронной площадке
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

На электронной площадке ГИС Торги размещен лот на продажу здания сельского клуба, расположенного в селе Сосновый Бор на улице Парковая, дом 10 «А». Основанием для продажи является постановление администрации Юрьев-Польского округа о приватизации объектов муниципальной собственности.

Уточняется, что здание клуба имеет площадь 285,9 квадратных метра и участок земли, где разрешено размещать административные и офисные здания, а также объекты науки, здравоохранения, соцобеспечения, физкультуры и спорта, искусства и религии площадью 1330 квадратных метров.

Начальная стоимость объекта оценивается в 521 тысячу рублей с шагом аукциона в 25130 рублей. Заявки принимаются до 12 октября, а сам аукцион состоится 15 октября.