В Юрьев-Польском выставили на продажу здание сельского клуба

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На электронной площадке ГИС Торги размещен лот на продажу здания сельского клуба, расположенного в селе Сосновый Бор на улице Парковая, дом 10 «А». Основанием для продажи является постановление администрации Юрьев-Польского округа о приватизации объектов муниципальной собственности.

Уточняется, что здание клуба имеет площадь 285,9 квадратных метра и участок земли, где разрешено размещать административные и офисные здания, а также объекты науки, здравоохранения, соцобеспечения, физкультуры и спорта, искусства и религии площадью 1330 квадратных метров.

Начальная стоимость объекта оценивается в 521 тысячу рублей с шагом аукциона в 25130 рублей. Заявки принимаются до 12 октября, а сам аукцион состоится 15 октября.