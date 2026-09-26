Во Владимирской области ожидается туман с ухудшением видимости

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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ночь на 27 сентября с сохранением в утренние часы в регионе ожидается туман. При этом видмость ухудшится до 200-500 метров.

Во Владимирском ЦГМС отметили, что существенных осадков 27 сентября не будет. В ночные часы температура воздуха опустится до отметок от +4 до +9 градусов по Цельсию, днем разогреется до значений от +14 до +19 градусов. Ветер ночью будет слабым, днем подует с юга со скоростью 3-8 метра в секунду.

В МЧС предупредили, что в условиях тумана затрудняется движение транспорта, в связи с чем неопытным водителям лучше воздержаться от поездок.