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НовостиПроисшествия26 сентября 2026 13:52

В Собинском округе сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего в ДТП

Во Владимирской области столкнулись два автомобиля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 26 сентября в 9.05 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге «Собинка-Лакинск-Ставрово» возле города Собинка.

На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, бригада «скорой помощи» и подразделение МЧС.

Как выяснилось, произошло столкновение двух автомобилей. Сотрудники МЧС деблокировали пострадавшего из разбитой машины, а также смыли с проезжей части разлившееся топливо. В ликвидации последствий ДТП принимали участие 16 сотрудников экстренных служб на четырех машинах.

По факту случившегося в Госавтоинспекции проводится проверка.