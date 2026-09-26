Во Владимире возобновили активное строительство дороги «Гастелло-Пекинка»

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщили в АО «ДСУ-3», сейчас на строительстве дороги, которая соединит улицу Гастелло с улицей Куйбышева, уплотняют песок, отсыпают щебень и раскладывают геотекстиль и георешетку.

Одновременно дорожники прокладывают новую ливневую канализацию и возводят полотно из грунта и щебня.

На следующей неделе планируется уложить первые 200 метров нижнего слоя асфальта со стороны Пекинки.

Напомним: на днях стало известно, что окончание строительства этой дороги перенесли на август 2027 года. Все дело в том, что дорожникам придется буквально заново перестраивать перекресток с улицей Гастелло и поворотом к ТД «Терминал».