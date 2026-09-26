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НовостиОбщество26 сентября 2026 11:48

В Селивановском округе обнаружили мусорные площадки без контейнеров

Жалобу на ситуацию подали местные жители
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Селивановского округа провело проверку по обращению местного жителя, который пришел к заместителю областного прокурора Антону Жукову.

В ходе проверки установлено, что на территории бывшего Волосатовского сельского поселения в деревнях Скалово, Матвеевка и Ивонино присутствуют официально возведенные контейнерные площадки для сбора мусора, но самих контейнеров на них нет.

По результатам проверки прокуратура внесла представление в Волосатовское территориальное управление администрации Селивановского округа, которое рассмотрели и признали обоснованным. После этого нарушения устранили, и в деревнях поставили контейнеры.