В Камешково местный магазин оказался не приспособлен для посещения инвалидов

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, в надзорное ведомство Камешковского округа поступило обращение местного жителя, который посетовал на то, что здание одного из магазинов города не приспособлено для маломобильных групп жителей.

В частности, на парковке отсутствовало место для машин инвалидов, а при входе в саму торговую точку отсутствовали пандус и кнопка вызова сотрудников.

Проведенная проверка подтвердила доводы камешковца, и по ее результатам хозяину магазина было внесено представление. Теперь все нарушения устранены.