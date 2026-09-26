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НовостиОбщество26 сентября 2026 8:12

Во Владимире общественники указали на плохое качество ремонта автодорог

Активисты проверили, как обстоят дела на отремонтированных участках
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает ОНФ Владимирской области, представители организации совместно с сотрудниками управления архитектуры и строительства администрации города Владимира проверили состояние дорог, которые недавно капитально отремонтировали и которые находятся на гарантии.

Наибольшие проблемы общественники обнаружили на улице Березовой, что находится в микрорайоне Юрьевец. Полотно оказалось в провалах, а попытки подрядчика починить их положительных результатов не дали. Также на прилегающей возвышенности с заасфальтированного участка во время дождей песок вместе с водой стекает к калиткам частных домов.

Активисты передали информацию о состоянии дорог в администрацию города Владимира.