В Суздале временно ограничат движение автомобилей и конного транспорта

Суздаль Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает глава города Суздаля Роман Кавинов, 27 сентября в город приедет Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который примет участие в нескольких мероприятиях.

В связи с этим в воскресенье с 6 часов утра до 14.00 будет ограничено движение всего транспорта, включая общественный. Так, автобус №1 вовсе не будет курсировать, а маршруты №2 и №4 поедут в объезд центра города, однако расписание сохранится с возможностью незначительных отклонений.

На автомобилях ограничение движения установили на улице Ленина от перекрестка с улицей Виноградова до пересечения с улицей Энгельса, на улице Васильевской — от улицы Ленина до пересечения с улицей Садовой, по улице Старая и Теремки движение также будет ограничено. В частности, по улице Старой заезда не будет, а проехать на данные улицы можно будет со стороны Теремков. Кроме того, по улице Гастева движение ограничат от перекрестка с улицей Крупской до Александровского монастыря, а перекресток лицы Ленина с улицами Крупской и Нетека вовсе закроют для проезда.

Что касается конного транспорта, включая верховых лошадей, им вообще запретят передвигаться с 6.00 до 14.00 по перекрытым участкам города.

Власти Суздаля попросили извинения за доставленные неудобства и попросили водителей быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.