Поезд «Гусь-Хрустальный-Владимир» будет делать в пути три остановки

Фото: Горьковская железная дорога - филиал ОАО «РЖД»

Как сообщает Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с этого числа вводятся остановки для двух поездов, курсирующих между Владимиром и Гусь-Хрустальным. Речь идет о составах №7102 и №7106.

Так, поезд №7102 отправится из Гусь-Хрустального в 7.03, то есть на пять минут раньше обычного, и сделает остановки на станции Комиссаровка в 7.14, на станции Головино в 7.36 и на станции Улыбышево в 7.50. Во Владимир поезд приедет по старому графику — в 8.10.

Что касается поезда №7106, то он отправится из Гусь-Хрустального в 18.11, то есть на минуту позднее привычного времени. Далее он остановится в 18.21 на станции Комиссаровка, в 18.44 на станции Головино и в 18.58 на станции Улыбышево. Во Владимир состав прибудет в 19.25, то есть, по привычному графику.

В ГЖД напомнили, что ранее была введена остановка на станции Тереховицы для утренней электрички №6404 «Владимир-Ковров-1».