Во Владимире временно перекрыли проезд по улице 16 лет Октября

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, 26 сентября с 8 часов утра до 20.00 этого же дня перекрыт сквозной проезд по улице 16 лет Октября от Рокадной дороги до дома №36.

Поток автомобилей направлен в объезд через улицу Усти-на-Лабе.

В мэрии отметили, что перекрывать проезд по улице пришлось в связи с необходимостью провести работы по технологическому присоединению к системе центрального водоснабжения.

Водителей попросили соблюдать правила дорожного движения и заранее продумывать свой маршрут, находя пути объезда.