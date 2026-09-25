Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 сентября 2026 15:12

Во Владимире изменится схема работы светофора «Верхняя Дуброва-проспект Ленина»

В ближайшее время там совместят пешеходную фазу с автомобилями
Алексей КОТМЫШЕВ
Такой же бело-лунный светофор разместят на пересечении проспекта Ленина и улицы Верхняя Дуброва для предупреждения водителей о пересечении с пешеходами

Такой же бело-лунный светофор разместят на пересечении проспекта Ленина и улицы Верхняя Дуброва для предупреждения водителей о пересечении с пешеходами

Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, с 30 сентября в режиме работы светофора, установленного на перекрестке проспекта Ленина у улицы Верхняя Дуброва, произойдут изменения.

Планируется совместить в одной фазе движение пешеходов и автомобилей, поворачивающих направо под дополнительную зеленую стрелку. Для предупреждения водителей о пересечении с пешеходами на перекрестке установят специальные светофоры с бело-лунным изображением пешехода. Водители прозвали их «лунными человечками».

В мэрии столь неожиданное решение объяснили повышением пропускной способности. Однако насколько это будет эффективно — покажет время.