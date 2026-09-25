Во Владимире изменится схема работы светофора «Верхняя Дуброва-проспект Ленина»

Такой же бело-лунный светофор разместят на пересечении проспекта Ленина и улицы Верхняя Дуброва для предупреждения водителей о пересечении с пешеходами Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщает администрация города Владимира, с 30 сентября в режиме работы светофора, установленного на перекрестке проспекта Ленина у улицы Верхняя Дуброва, произойдут изменения.

Планируется совместить в одной фазе движение пешеходов и автомобилей, поворачивающих направо под дополнительную зеленую стрелку. Для предупреждения водителей о пересечении с пешеходами на перекрестке установят специальные светофоры с бело-лунным изображением пешехода. Водители прозвали их «лунными человечками».

В мэрии столь неожиданное решение объяснили повышением пропускной способности. Однако насколько это будет эффективно — покажет время.