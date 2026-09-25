В Кольчугино онкобольная потратила на лекарство 170 тысяч рублей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Кольчугинского округа провело проверку по обращению местной жительницы, которая рассказала о сложной ситуации с лекарством.

В ходе проверки установлено, что женщина страдает онкологическим заболеванием бронхолегочной системы, в связи с чем в НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина и врачебным консилиумом областного онкодиспансера ей назначен дорогой препарат.

К сожалению, бесплатным лекарством вовремя обеспечить женщину не смогли, в связи с чем ей пришлось покупать его за своей счет, потратив в общей сложности 170 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратура обратилась в суд, потребовав обеспечить женщину лекарством, а также возместить ей понесенные затраты.

Суд это требование удовлетворил, к тому же обратил к немедленному исполнение обеспечение лекарством. Благодаря этому препарат женщине уже передали, а вопрос с компенсацией остается на контроле Кольчугинской межрайонной прокуратуры.