В Кольчугино экс-главврача ЦРБ обвиняют в присвоении более 1 миллиона рублей

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Как сообщают Прокуратура Владимирской области и Следственное управление СК России по региону, на днях завершено уголовное дело по факту присвоения с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, экс-главный врач Кольчугинской ЦРБ устроила на работу знакомого мужчину, которого приняли на должность сотрудника административно-хозяйственного отдела. В его задачу входило обслуживание фельдшерско-акушерских пунктов.

Однако трудоустройство было фиктивным — с 2010 по 2019 год на работе он не появлялся, а зарплатную банковскую карту передал главному врачу, которая и получала за него деньги, внося в табели учета рабочего времени ложные сведения.

В итоге похищенная сумма составила 1 миллион 135 тысяч рублей. Сама экс-главврач вину не признала.

На время следствия по инициативе прокуратуры у нее арестовали автомобиль «Фольксваген Поло» и участок земли в Кольчугино.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.