Во Владимире возведут храм-часовню в честь преподобного Андрея Рублева

Фото: Владимирская епархия

Как сообщает Владимирская епархия, митрополит Владимирский и Суздальский Никандр 23 сентября совершил закладку храма-часовни в честь преподобного Андрея Рублева. Его возведут на территории компании «Акрилан», которая и пригласила владыку на чин закладки заводской часовни.

Также во время посещения предприятия митрополит Никандр освятил икону Божией Матери и производственные помещения.

Во Владимирской епархии напомнили, что легендарный иконописец Андрей Рублев связан с Владимиром. Так, в Успенском соборе по сей день сохранились части росписей, которые выполнил преподобный Андрей вместе с Даниилом Черным. Что касается возводимого храма-часовни, то он станет первым во Владимирской епархии, посвященным преподобному Андрею Рублеву.

Завершить строительство планируют в первой половине 2027 года.