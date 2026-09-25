В Гусь-Хрустальном 76-летнего водителя осудят за сбитого насмерть пешехода

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, на днях завершено расследование уголовного дела по факту нарушения водителем правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Этот трагический инцидент случился днем 12 августа текущего года в городе Гусь-Хрустальном на улице Славнова. По версии следствия, 76-летний водитель, управлявший автомобилем «Нива Шевроле», не снизил скорость при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу.

В тот момент улицу переходила 67-летняя женщина. Удар оказался настолько сильным, что от полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Сам водитель вину полностью признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Гусь-Хрустальный городской суд.