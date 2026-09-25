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НовостиПроисшествия25 сентября 2026 5:10

Во Владимирской области отменили режим беспилотной опасности

Владимирцам дали отбой по опасности беспилотников
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство региональной безопасности Владимирской области и региональное ГУ МЧС в десятом часу вечера 24 сентября объявили о беспилотной опасности на всей территории региона.

Владимирам и гостям региона на это время рекомендовали не подходить к окнам и найти укрытие, а также предупредили жителей о возможных перебоях в работе мобильного интернета. Кроме того, власти напомнили о запрете съемки самих беспилотных летательных аппаратов и работы средств противовоздушной обороны.

Рано утром 25 сентября Министерство региональной безопасности Владимирской области объявило об отбое беспилотной опасности.