Во Владимирской области в октябре 10 раз временно отключат телевидение

. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщает Правительство Владимирской области, в связи с профилактикой оборудования на объектах Российской телевизионной и радиовещательной сети в октябре ожидаются плановые отключения.

Так, 1 октября с 10.00 до 16.00 отключение произойдет в поселке Красная Горбатка, в зону охвата объекта входит Селивановский округ.

Далее 5 октября в то же время отключат вещание в поселке Крестниково с зоной охвата в Вязниковском и Ковровском округах. Затем 8 октября в тот же временной интервал отключение состоится в поселке Мезиновский с охватом всего Гусь-Хрустального округа.

На 12 октября планируется отключение с 10.00 до 16.00 в селе Свято, зону охвата составляют Вязниковский, Гороховецкий и Муромский округи, а 15 октября в это же время отключат объект в поселке Степанцево, охватывающего Вязниковский округ.

В следующий раз 19 октября с 01.00 до 10.00 вещание прекратится в деревне Быково, в эту зону входят города Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, Радужный,а также Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Селивановский, Собинский, Судогодский и Суздальский округи. В этот же день и в это же время отключение произойдет в Муроме с зоной охвата Меленковского и Муромского округов.

На 22 октября с 10.00 до 16.00 выключат вещание в Гусь-Хрустальном, там будет проводиться профилактика радиооборудования, вещающего на Гусь-Хрустальный округ. Далее 26 октября в этот же период времени перестанет вещать объект в селе Ополье с зоной охвата в Юрьев-Польском округе.

Последнее отключение состоится 29 октября с 10.00 до 16.00 в деревне Тириброво, где аппаратура охватывает вещанием Александровский округ.

После окончания работ телевидение и радио продолжат работу в обычном режиме.