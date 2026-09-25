Во Владимире гендиректор фирмы уклонился от налогов на 60 миллионов рублей

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Ленинский районный суд Владимира вынес обвинительный приговор бывшему генеральному директору и соучредителю ООО «Энергосистемы». Его обвиняли в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Судом установлено, что руководитель предприятия разработал схему уклонения от налога на добавленную стоимость и налога на прибыль. Для этого он искусственно завышал расходы организации по несуществующим сделкам. По документам выходила так, будто бы предприятие покупало и оплачивало работы и услуги ряду компаний, в связи с чем у нее появлялось право на налоговый вычет и занижение налоговой базы по налогу на прибыль.

Эти сведения вносились в налоговые декларации и суммы для уплаты налогов занижались. На самом же деле этих работ организация не выполняла и льгот в связи с этим не имела.

Таким образом, с 2018 по 2020 год бюджеты разных уровней недополучили налоги на общую сумму почти в 60 миллионов рублей.

Суд признал руководителя предприятия виновным и оштрафовал на 400 тысяч рублей. Также удовлетворен иск УФНС России по Владимирской области. Налоговая служба потребовала взыскать с осужденного всю сумму причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.