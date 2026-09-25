Во Владимирской области отремонтировали шесть участков опорной сети дорог

Фото: ГБУ "Владупрадор"

Как сообщает Правительство Владимирской области, в сезоне 2026 года удалось привести в порядок шесть участков автомобильных дорог, входящих в опорную сеть региона.

Так, в Меленковском округе починили 5,5 километров автодороги «Касимов — Муром- Нижний Новгород», а в Судогодском и Селивановском округах привели в порядок в общей сложности 5,1 километра трассы «Владимир-Муром-Арзамас».

Также 4,8 километра починили на дороге «Владимир-Юрьев-Польский — Переславль-Залесский» в Суздальском районе. Еще одна отремонтированная трасса - «Юрьев-Польский-Кольчугино» на территории Кольчугинского и Юрьев-Польского округов, здесь восстановили 2,6 километра дороги.

В Петушинском округе отремонтировали 2,3 километра трассы «Покров-Новоселово-Киржач». Наконец, в Гороховецком округе привели в порядок 900 метров шоссе «Муром — трасса М-7 «Волга».

Всего же во Владимирской области в опорную сеть входит 15 автомобильных дорог общей протяженностью 610 километров.