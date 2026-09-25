В Гороховецком округе стартовала реконструкция водозабора «Кондюрино»

Фото: официальный канал Оксаны Рябовол в мессенджере MAX

Как сообщила глава Гороховецкого округа Оксана Рябовол, на территории муниципалитета в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» приступили к реконструкции водозабора «Кондюрино».

Его построили более 40 лет назад и теперь водозабор нуждается в реконструкции, что обусловлено состоянием как систем водоснабжения жителей, так и качеством питьевой воды.

Работы предстоит много, поэтому завершат ее только в 2028 году.

Предполагается, что на водозаборе модернизируют систему водоснабжения и установят станцию водоподготовки. Это позволит улучшить качество воды для жителей нижней части Гороховца, где живут около 7000 человек, а также имеется ряд социальных объектов.

На эти цели выделено более 206 миллионов рублей, из которых 129,9 миллиона предоставлено из федерального бюджета.

Сейчас подрядчик ведет активную работу в соответствии с графиком. Выполняется устройство бетонного основания под дизельный генератор. Администрация округа контролирует ход этих работ. Предполагается, что после реконструкции проектная мощность водозабора составит 4000 кубометров воды в сутки.