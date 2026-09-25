Во Владимирской области работодателям планируют ввести квоту для ветеранов СВО

Ирина Ярцева. Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, на днях комитет по социальной политике и здравоохранению поддержал проект областного закона, устанавливающий квоту для приема на работу людей, закончивших военную службу.

С данной инициативой выступила Прокуратура Владимирской области. Старший помощник областного прокурора Ирина Ярцева объяснила, что проект направлен на расширение гарантий трудовой занятости для ветеранов СВО, который поможет отслужившим людям быстрее социализироваться.

Планируется установить на предприятиях с численностью работников от 100 человек квоту для ветеранов СВО в размере 1 процент от общего числа сотрудников.

Обсуждая законопроект, депутаты отметили, что до его принятия следует проанализировать рынок труда и посмотреть, сколько ветеранов уже устроилось на работу, сколько человек ее ищут, и что готовы предложить работодатели.

В целом проект закона был одобрен, теперь его предстоит рассмотреть на заседании Законодательного Собрания Владимирской области.