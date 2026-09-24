В западных округах Владимирской области состоялся рейд по мигрантам

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из региональных главков УФСБ и Росгвардии провели рейды по проверке мигрантов.

Мероприятия проводились на западе области — в Кольчугинском, Александровском, Киржачском и Петушинском округах.

Полицейские и их коллеги нанесли визиты на стройки, производства и пилорамы. В общей сложности проверили 200 человек, и выявили около 30 миграционных нарушений. В частности, иностранцы работали без разрешений или не по тем специальностям, что указаны в патенте. Кроме того, часть людей нарушила правила въезда в Россию или правила миграционного учета.

По всем фактам составлены административные протоколы. Также в одном случае зафиксирован факт фиктивной постановки мигранта на учет, поэтому сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела.

Аналогичные рейды будут проведены и в других районах Владимирской области.