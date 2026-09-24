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НовостиОбщество24 сентября 2026 13:44

«БАРС-Владимир» получил 11 новых машин повышенной проходимости

Новую технику направили подразделению по борьбе с БПЛА
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Правительство Владимирской области

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, подразделение территориальной обороны «БАРС-Владимир», призванное защищать регион от атак беспилотных летательных аппаратов, получило 11 новых машин повышенной проходимости.

Внедорожники обкатаны в боевых условиях и подтвердили свою надежность. Глава региона добавил, что отряд территориальной обороны возглавляют опытные ветераны специальной военной операции.

Сам добровольческий отряд работает менее полугода, однако уже показал свою эффективность. По словам губернатора, бойцы отразили сотни атак.