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НовостиОбщество24 сентября 2026 12:01

Владимирский Следком участвует в обсуждении аспектов информационной политики

Тематический семинар-совещание открылся в Свердловской области
Алексей КОТМЫШЕВ
Евгения Горина. Фото: СУ СК России по Владимирской области

Евгения Горина. Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает СК России, в Свердловскую область съехались все ответственные за взаимодействие со СМИ сотрудники региональных и транспортных СУ СКР. Владимирскую область на совещании представляет старший помощник руководителя Следственного управления СК России по региону Евгения Горина.

Мероприятие посвящено вопросам информационной политики Следкома и реагированию на сообщения в публичном пространстве. В том числе, будет обсуждаться выработка единых подходов к реагированию на сообщения и обращения, которые поступают в ведомство через социальные сети, а также появляются в СМИ и в других публичных источниках.