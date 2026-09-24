Владимирский Следком участвует в обсуждении аспектов информационной политики

Евгения Горина. Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает СК России, в Свердловскую область съехались все ответственные за взаимодействие со СМИ сотрудники региональных и транспортных СУ СКР. Владимирскую область на совещании представляет старший помощник руководителя Следственного управления СК России по региону Евгения Горина.

Мероприятие посвящено вопросам информационной политики Следкома и реагированию на сообщения в публичном пространстве. В том числе, будет обсуждаться выработка единых подходов к реагированию на сообщения и обращения, которые поступают в ведомство через социальные сети, а также появляются в СМИ и в других публичных источниках.