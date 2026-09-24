В Суздале ожидается приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Патриарх Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в администрации Суздаля, на днях в город привезли колокол, специально созданный для Воскресенского собора. На нем отлиты имена 116 бойцов СВО, его вес составляет 3,5 тонны.

Сейчас колокол находится на Торговой площади, но в ближайшее время его поднимут в Воскресенском соборе. Также ожидается мероприятие по открытию Сретенского храма.

Предполагается, что на эти события в Суздаль приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тем не менее, во Владимирской епархии пока не комментируют эту информацию.

Наши источники подтвердили, что приезд предстоятеля Русской православной церкви действительно ожидается, однако пока говорить с уверенностью, что визит состоится, невозможно. Ранее патриарх также намеревался посетить Суздаль, но в итоге прибытие не состоялось.