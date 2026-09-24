Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 сентября 2026 11:31

В Суздале ожидается приезд Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Информация об этом появилась у городских властей
Алексей КОТМЫШЕВ
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщили в администрации Суздаля, на днях в город привезли колокол, специально созданный для Воскресенского собора. На нем отлиты имена 116 бойцов СВО, его вес составляет 3,5 тонны.

Сейчас колокол находится на Торговой площади, но в ближайшее время его поднимут в Воскресенском соборе. Также ожидается мероприятие по открытию Сретенского храма.

Предполагается, что на эти события в Суздаль приедет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Тем не менее, во Владимирской епархии пока не комментируют эту информацию.

Наши источники подтвердили, что приезд предстоятеля Русской православной церкви действительно ожидается, однако пока говорить с уверенностью, что визит состоится, невозможно. Ранее патриарх также намеревался посетить Суздаль, но в итоге прибытие не состоялось.