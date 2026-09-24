В Суздальском округе пять человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями

Фото: РОССОЮЗСПАС Владимирской области

Как сообщает Управление Госавтоинспекции УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 16.15 на 9 километре восточного соединения федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» с автодорогой М-7 «Волга», на выезде из села Боголюбово в сторону Нижнего Новгорода.

По предварительным данным ГАИ, 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Хендай Гетц», при движении в сторону Владимира выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 70-летнего мужчины.

В результате столкновения «Рено Сандеро» вылетел в правый кювет. На место ДТП выезжали сотрудники Госавтоинспекции, подразделение спасателей АНО «Служба мониторинга по Владимирской области» и бригада «скорой помощи».

Как оказалось, травмы получили пять человек — женщина-водитель «Хендай», а также ее пассажиры: двухлетний мальчик, 64-летний мужчина и две женщины 1959 и 1960 годов рождения. К счастью, травмы оказались не тяжелыми, и после оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили лечиться домой.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка.