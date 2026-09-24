В центре Владимира ревнивый мужчина разбил витрину Торговых рядов

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, не столь давно в дежурную часть городского управления полиции обратилась хозяйка кафе, расположенного в Торговых рядах. Витрину заведения разбил неизвестный, сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей.

Выехавшая на место следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и опросила очевидцев. Вскоре полицейским удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 34-летний житель Владимира.

Мужчину задержали и доставили в полицию, где он сознался в совершенном поступке. По словам самого владимирца, в тот день они вместе с супругой в немного нетрезвом виде шли по центральной улице города. Мужчина приревновал жену и на этой почве между ними случилась ссора, в ходе которой он принялся хватать камни и несколько раз запустил их в витрину. После этого он ушел, так как еще не осознал, что натворил.

Сам задержанный признал вину и заявил, что готов полностью возместить ущерб. По факту вандализма расследуется уголовное дело. На время следствия владимирца отпустили под подписку о невыезде.