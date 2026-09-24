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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в Ковровском районе владелец личной пасеки завершил постановку на учет 17 своих пчелосемей в федеральной системе ФГИС «ВетИс-Хорриот».

Еще в августе текущего года сотрудники Россельхознадзора при проверке обнаружили, что пасечник поставил на учет в «Хорриот» только 10 своих ульев. Еще шесть числились на учете в сельской администрации, однако в федеральную систему внесены не были. После того, как владельцу пасеки вынесли предостережение, он в установленный срок зарегистрировал все 17 своих ульев, и теперь пчелиные семейства промаркированы и поставлены на учет.

В Россельхознадзоре напомнили, что системе «Хорриот» плел стали регистрировать с 1 сентября 2025 года. Естественно, маркируют не каждое насекомое, а ульи, в которых они живут. Сделать это необходимо в двухнедельный срок после расселения.

Не столь давно в эту же систему стали вносить данные о домашней птице.