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НовостиОбщество24 сентября 2026 7:15

Во Владимире обнаружен незаконный сброс грязной воды в реку Рпень

Нарушение вскрылось природоохранной прокуратурой
Алексей КОТМЫШЕВ
Рпень. Фото: Прокуратура Владимирской области

Рпень. Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Владимирская природоохранная прокуратура провела проверку с привлечением специалистов регионального министерства природопользования и экологии, межрегионального управления Росприроднадзора и экспертной организации «Владимир Вторма Клининг».

Ранее в соцсетях появилась информация о загрязнении реки Рпень во Владимире. Проверка показала, что из ливневого коллектора канализации, переданного в ведение муниципального Центра управления городскими дорогами, сбрасываются мутные сточные воды с резким запахом.

У ЦУГД отсутствуют разрешения на предоставление водного объекта в пользование. При этом результаты исследований показали, что в Рпени существенно превышено содержание загрязняющих веществ в месте сброса.

По данным фактам руководителю ЦУГД внесено представление. Также на виновных составлены административные протоколы за самовольное пользование водных объектов и нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение.

Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.