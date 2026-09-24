В Гороховце прокуратура требует привести в порядок квартиры маневренного фонда

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство Гороховецкого округа провело проверку исполнения жилищного законодательства, в ходе которой обратило внимание на состояние квартир, составляющих местный маневренный фонд.

Оказалось, что часть из них нуждается в проведении капитальных ремонтов. В квартирах требуется привести в порядок полы и окна, заменить трубопроводы водоснабжения и канализации, а также починить отопление.

Плохое состояние маневренного фонда нарушает права жителей аварийных домов, которые могли бы переехать туда на время ремонта. Всего в Гороховецком округе насчитывается более 10 аварийных домов, которые должны расселить до ноября 2026 года.

По результатам проверки прокуратура обратилась в Гороховецкий районный суд, потребовав обязать местную администрацию отремонтировать квартиры маневренного фонда. Иск находится на рассмотрении.