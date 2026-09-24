Владимирский минздрав получил новые обязанности по борьбе с терроризмом

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На официальном сайте правовой информации России опубликовано постановление Правительства Владимирской области от 21 сентября 2026 года №553, которым вносятся изменения в Положение о министерстве здравоохранения региона.

Изменения касаются раздела, в котором прописаны функции ведомства. Отныне минздраву региона добавили несколько обязанностей относительно борьбы с терроризмом. Они были в документе и раньше, но имели меньший масштаб.

Теперь же главному ведомству здравоохранения Владимирской области предписано не просто проверять защищенность больниц и поликлиник, но и «участвовать в мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных процессов во Владимирской области, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму».

По результатам этого мониторинга минздрав должен готовить предложения и принимать меры по «устранению предпосылок для возникновения конфликтов, способствующих совершению террористических актов и формированию социальной базы терроризма».

Кроме того, ведомству предстоит разрабатывать меры по противодействию идеологии терроризма и идей неонацизма, а также организовывать их реализацию.

Наконец, медицинское министерство обязано будет проводить тренировки и антитеррористические учения.

Постановление вступило в силу со дня его опубликования.