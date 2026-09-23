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НовостиОбщество23 сентября 2026 14:33

Во Владимире после реконструкции открылась Юношеская автомобильная школа

Учреждение давно требовало серьезного ремонта
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: администрация города Владимира

Фото: администрация города Владимира

Как сообщают администрация областного центра и отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, 23 сентября на территории муниципальной Юношеской автомобильной школы состоялась торжественная церемония открытия после проведенной там реконструкции.

В самой школе провели косметический ремонт корпуса, обновили кровлю, отремонтировали классы и актовый зал, а также полностью заменили асфальтовое покрытие учебного автогородка.

В церемонии приняли участие начальник отдела ГАИ по УМВД России по городу Владимиру Александр Никифоров, заместители главы администрации Владимира Андрей Михно и Алла Синицына, и.о. начальника управления образования Наталья Китаева и другие гости.

По традиции, детям вручили брелоки и светоотражающие элементы, которые изготовили при поддержке владимирских предпринимателей.