Во Владимире после реконструкции открылась Юношеская автомобильная школа

Фото: администрация города Владимира

Как сообщают администрация областного центра и отдел Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру, 23 сентября на территории муниципальной Юношеской автомобильной школы состоялась торжественная церемония открытия после проведенной там реконструкции.

В самой школе провели косметический ремонт корпуса, обновили кровлю, отремонтировали классы и актовый зал, а также полностью заменили асфальтовое покрытие учебного автогородка.

В церемонии приняли участие начальник отдела ГАИ по УМВД России по городу Владимиру Александр Никифоров, заместители главы администрации Владимира Андрей Михно и Алла Синицына, и.о. начальника управления образования Наталья Китаева и другие гости.

По традиции, детям вручили брелоки и светоотражающие элементы, которые изготовили при поддержке владимирских предпринимателей.