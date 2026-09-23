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НовостиОбщество23 сентября 2026 12:41

Семья Гришиных представит Владимирскую область на игре «Семейная зарница»

Состязания будут проводиться в течение недели
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Владимирский филиал Госфонда «Защитники Отечества»

Фото: Владимирский филиал Госфонда «Защитники Отечества»

Как сообщает Правительство Владимирской области, 23 сентября стартует финал второго сезона Всероссийской игры «Семейная зарница». Мероприятие проводится в Волгоградской области.

Владимирский регион представляют Виктор и Ирина Гришины, их дочь Маргарита и наставник — ветеран СВО Алексей Быков, принимавший участие в спецоперации в 2023 году в добровольческом подразделении «БАРС-18» и награжденный медалью «За Отвагу».

Командам предстоит пройти в финальном состязании 10 контрольных точек по специальному маршруту и показать свои навыки в разных направлениях — от туризма и первой помощи до управления беспилотными летательными аппаратами и основам радиосвязи. Кроме того, участникам предстоит показать свои кулинарные способности и творческий подход при создании моделей военной и гражданской техники. Наставники будут оказывать помощь в части радиосвязи.

Состязания завершатся 30 сентября.