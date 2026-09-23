Во Владимирской области стартует прививочная кампания против гриппа

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Как сообщает Министерство здравоохранения Владимирской области, специалисты прогнозируют в грядущем эпидсезоне доминирование штамма H1N1, который в народе более известен, как «свиной грипп». Он способен вызывать тяжелое течение заболевание, так что единственной действенной мерой профилактики является прививка.

По сведениям регионального Минздрава, в ближайшее время в поликлиники Владимирской области поступит почти 525 тысяч доз трех и четырехвалентных вакцин. Причем в составе трехвалентных вакцин по рекомендации Всемирной организации здравоохранения заменились все три штамма.

Чтобы пройти вакцинацию, владимирцам рекомендуют прийти в поликлинику по месту прикрепления. Планируется, что также специальные пункты вакцинации разместят возле торговых центров. Их список врачи обещают опубликовать позднее.