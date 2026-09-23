В Александрове женщину осудят за нападение с кулаками на полицейского

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 31-летняя жительница города Александрова обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, находящегося при исполнении служебных обязанностей.

По версии следствия, 28 июня текущего года нетрезвая дама находилась компании своего сожителя и еще одного приятеля у себя во дворе на Красном переулке.

Приятель парочки поругался с соседкой, а также совершил некие неприличные действия. Кроме того, после этого он ударил въехавший во двор автомобиль под управлением другого жильца дома.

Местные жители вызвали полицию, и на усмирение дебоширов прислали участкового. Последний потребовал от бившего по машине мужчины сесть в служебный автомобиль, но тот попытался сбежать, в результате чего полицейскому пришлось применять силу.

За него заступилась дама, которая сперва схватила офицера за шею, а потом оттолкнула обеими руками и ударила по лицу, причинив ссадины и кровоподтеки.

В ходе расследования были допрошены участники событие, а также осмотрены сделанные очевидцами видеозаписи.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Александровский городской суд.