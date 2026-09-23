Знаменитому владимирскому тяжеловозу исполняется 80 лет

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Ранее мы сообщали о том, что 12 сентября в Москве в рамках проводимых там Дней Владимирской области состоялось празднование 80-летия известнейшей породы лошадей — владимирского тяжеловоза.

Эту породы начали выводить во второй половине XIX века путем скрещивания европейских пород с местными. Владимирский тяжеловоз может весить до 900 килограммов и иметь рост в холке до 175 сантиметров. Это необычайно сильные лошади, способные пройти с грузом в 4,5 тонны два километра всего за 13-15 минут, причем имеющие достаточно спокойный нрав и хорошо поддающиеся дрессировке.

Подробнее о владимирском тяжеловозе читайте в нашем материале.