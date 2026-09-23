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НовостиОбщество23 сентября 2026 9:26

В Муроме предприниматель обвинен в торговле контрафактной продукцией

Во Владимирской области местный житель продавал контрафактные товары
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как сообщают Следственное управление СК России по Владимирской области и региональная прокуратура, в Муроме 31-летний предприниматель обвиняется в хранении в целях сбыта никотинсодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина является владельцем магазина по продаже табака и курительных принадлежностей, который расположен на улице Московской города Мурома.

В Москве он купил 490 флаконов без акцизных марок, содержащих около 15 литров жидкости для электронных сигарет и сами электронные сигареты.

Все это он хранил в помещении магазина, чтобы затем продать.

Общу стоимость изъятой партии оценили в более чем 1 миллион рублей.

В итоге 28 июня оперативники изъяли весь контрафактный товар, свою вину предприниматель признал.

На днях уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.