Во Владимирской области 165 гектаров сельхозземель заросло борщевиком Сосновскго

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Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в 2026 году инспекторы ведомства во Владимирской области установили зарастание борщевиком Сосновского на 50 участках земель сельскохозяйственного назначения. Общая площадь, заросшая сорняком, составила 165 гектаров.

Владельцам этих участков внесено 16 предписаний об устранении нарушений и объявлено 11 предостережений. В 10 случаях были составлены протоколы об административном правонарушении.

В ведомстве отметили, что количество земель, заросших борщевиком Совновского, во Владимирской области увеличилось. Впрочем, эта проблема характерна для всего Центрального федерального округа. В связи с этим в Россельхознадзоре отметили необходимость усиления взаимодействия с другими ведомствами и министерствами, а также с правительством региона.