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НовостиПроисшествия23 сентября 2026 5:04

В Суздале расследуется дело о хищении 66 миллионов рублей при ремонте моста

Во Владимирской области подрядчика обвинили в мошенничестве
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Прокуратура Владимирской области

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, материалы прокурорской проверки легли в основу уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, которое расследуется в Суздале.

В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством Суздальского округа, было установлено, что в 2024 году ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» заключило контракт с компанией ООО «Строймост» на сумму более 220 миллионов рублей на выполнение капитального ремонта моста через реку Каменка.

Подрядчику перечислили аванс в размере 66 миллионов рублей. По версии следствия, контракт организация не исполнила, а полученные деньги представитель ее руководства потратил по своему усмотрению.

В мошенничестве обвиняется заместитель директора компании-подрядчика. Женщину задержали и заключили под стражу, сейчас ей предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры. Также на прокурорском контроле находится вопрос о возмещении ущерба.