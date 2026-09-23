В Суздале расследуется дело о хищении 66 миллионов рублей при ремонте моста

Фото: Прокуратура Владимирской области

Как сообщает Прокуратура Владимирской области, материалы прокурорской проверки легли в основу уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере, которое расследуется в Суздале.

В ходе проверки, проведенной надзорным ведомством Суздальского округа, было установлено, что в 2024 году ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород» заключило контракт с компанией ООО «Строймост» на сумму более 220 миллионов рублей на выполнение капитального ремонта моста через реку Каменка.

Подрядчику перечислили аванс в размере 66 миллионов рублей. По версии следствия, контракт организация не исполнила, а полученные деньги представитель ее руководства потратил по своему усмотрению.

В мошенничестве обвиняется заместитель директора компании-подрядчика. Женщину задержали и заключили под стражу, сейчас ей предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле прокуратуры. Также на прокурорском контроле находится вопрос о возмещении ущерба.