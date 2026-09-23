В Петушинском округе местные жители два дня издевались над человеком

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Как сообщает Прокуратура Владимирской области, Петушинский районный суд вынес обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с особой жестокостью группой лиц.

Судом установлено, что ранее судимый петушинец вместе с приятелем, с которым они вместе сидели за решеткой, решил выяснить отношения со своим знакомым, который якобы распускал о нем нелестные слухи.

Нетрезвые друзья поздно вечером 6 сентября 2025 года пришли к дому потерпевшего и в ходе начавшейся ссоры стали избивать хозяина дома, нанеся ему множество ударов палкой и ногами по голове и телу. Мужчине удалось сбежать, но на следующий день нападавшие пришли к нему снова.

Его вновь избили, причем использовали для этого, в том числе, лопату и палку. Затем на шею потерпевшему надели автомобильную покрышки и веревку и провели его так по деревне Старые Петушки, а потом, связав руки, закрыли в уличном туалете, бросив туда горящий пенопласт.

В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа и ребер. Главный зачинщик признан виновным и приговорен к колонии строгого режима, где ему предстоит находиться 4 года 6 месяцев. Его приятель скрывался, так что в его отношении дело выделили в отдельное производство. Недавно он был задержан, и сейчас его дело также начал рассматривать Петушинский районный суд.