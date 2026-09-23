Во Владимирской области в рамках региональной программы благоустроено 364 двора

Фото: Правительство Владимирской области

Как сообщает Правительство Владимирской области, в рамках регионального проекта «Благодвор» в нынешнем теплом сезоне благоустроено 364 объекта, включая 256 дворов и 108 прилегающих территорий, расположенных в 31 муниципальном образовании.

Сейчас работы идут в 15 муниципалитетах, где приводят в порядок 127 дворов, а также 28 прилегающих территорий.

Всего же в 2026 году планируется провести благоустройство 529 таких объектов. В ходе работ ремонтируются проезды, тротуары и пешеходные зоны, устанавливается новое освещение, создаются парковки и велосипедные дорожки, а также ставятся новые скамейки и урны.