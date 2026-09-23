В Суздальском округе грузовик столкнулся с легковым автомобилем

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 22 сентября на 276 километре федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо».

По предварительным данным Госавтоинспекции, произошло столкновение легкового автомобиля «Лада Приора» с большегрузом «Ман».

В результате ДТП травмы получил водитель легковой машины, он сам обратился за медицинской помощью. После аварии движение по трассе было затруднено. В Госавтоинспекции по факту случившегося проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.