Во Владимире состоятся забеги в рамках состязаний «Кросс нации 2026»

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Как сообщает администрация города Владимира, новой датой проведения «Кросса наций 2026» стало 23 сентября. Состязания для любителей бега состоятся в Загородном парке. Ранее забеги отменили по причине плохой погоды.

В 10.30 состоится открытие стартового городка и выдача номеров, а уже в 11.00 будет дан старт забегу на дистанцию 1000 метров.

В 11.40 пройдет официальная церемония открытия, а в 14.45 стартуют забеги на 4000 и 8000 метров среди мужчин.

В мэрии обратили внимание, что участники в возрасте до 18 лет будут допущены к стартам только при наличии врачебного заключения. Забеги будут проводиться строго по возрастным группам и на зарегистрированных дистанциях. Регистрацию закроют за 15 минут до старта забега, а номера выдадут на месте проведения в 10.30.