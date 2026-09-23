Во Владимирской области почти вдвое выросла заболеваемость ОРВИ

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за всю минувшую неделю в медучреждения региона обратилось 9196 человек, имевших признаки острых респираторных вирусных инфекций. Причем из этого числа 2059 человек заболели во Владимире.

Таким образом, по сравнению с позапрошлой неделей заболеваемость ОРВИ выросла на 48,2 процента, причем рост заболеваемости специалисты зарегистрировали во всех возрастных группах.

Вместе с тем, региональный Центр гигиены и эпидемиологии на минувшей неделе провел 629 исследований, в ходе которых обнаружил у заболевших ОРВИ вирусы не гриппозной этиологии, среди которых присутствовали риновирусы и сезонные коронавирусы.

Санитарные врачи напомнили владимирцам о профилактике, в том числе вакцинации против гриппа, мытье рук, проветривании помещений и необходимости надевать маску в общественных местах. При обнаружении признаков заболевания следует обратиться к врачу.