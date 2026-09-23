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НовостиОбщество23 сентября 2026 4:12

В Ковровском округе ищут место падения дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф

Катастрофа произошла в октябре 1941 года
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, сотрудники ведомства приняли участие в поисковых работах, проводимых в рамках всероссийского проекта «Небо Родины» региональным поисковым объединением «Часовые Памяти».

Поисковики выезжали в район деревень Хорятино и Зайкино Ковровского округа, где занимались поисками места падения и останков экипажа дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф.

Исследованием обстоятельств этой катастрофы, случившейся в октябре 1941 года, много лет занимается известный владимирский поисковик, командир поискового отряда «Небо Родины» Евгений Агафонов.

При его участии в районе предполагаемого места падения было совершено уже несколько выездов, однако почти полное отсутствие каких-либо точных данных о месте падения пока не позволило отыскать упавшую машину.

В этот раз сотрудники Следкома совместно с представителями владимирских поисковых отрядов обследовали отдельные участки леса с металлоискателями. В ходе работ нашли воронку с осколками авиабомбы. Увы, следы самолета вновь обнаружить не вышло, но с учетом находок был намечен район поиска для следующих экспедиций.