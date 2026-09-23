Владимирским многодетным семьям планируют бесплатно передавать землю вне очереди

Фото: Законодательное Собрание Владимирской области

Как сообщает Законодательное Собрание Владимирской области, на комитете по имущественным и земельным отношениям обсудили вопрос об изменениях в закон о земле для многодетных семей. Законопроект внесен председателем ЗС Ольгой Хохловой.

Речь идет о многодетных семьях, живущих во Владимирской области не менее пяти лет и у которых одновременно родились трое или более детей.

Этим семьям предлагается дать право на внеочередное получение земельного участка под строительство жилого дома, причем бесплатно. Доход и имущественное положение при этом учитываются не будут.

Законопроект уже поддержал губернатор региона Александр Авдеев.

По итогам обсуждения депутаты рекомендовали принять данный законопроект на заседании Законодательного Собрания.