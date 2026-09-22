Во Владимирской области ремонтируют участок федеральной трассы М-7

Фото: АО "ДСУ-3"

Как сообщает Правительство Владимирской области, АО «ДСУ-3» в качестве подрядчика работает на ремонтных работах, проводимых на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе деревни Сенино Ковровского округа.

Дорожники сняли старый асфальт и начали укладку выравнивающего слоя. Работы ведутся на участке длиной почти в 3,7 километра.

Кроме того, еще один участка приведут в порядок в Вязниковском округе. Там отремонтируют еще 2 километра данной трассы.

Напомним: с 2026 года участки автодорог Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга» находятся в ведении Упрдор «Россия». Ранее ими ведал Упрдор «Москва- Нижний Новгород».