Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 сентября 2026 14:25

В Коврове расширяется производство электротехнического оборудования

В ближайшие несколько лет выпуск продукции существенно увеличится
Алексей КОТМЫШЕВ
.

.

Как сообщает на своей странице в соцсети ВК депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин, ковровский завод «Мосэлектрощит» расширяет свои площади, и в 2025-2026 году пустил новые мощности, а также построил дополнительные корпуса.

Этот завод специализируется на производстве электротехнического оборудования для нужд энергетики и промышленности России.

На предприятии трудятся около 500 человек, в основном это люди в возрасте от 35 до 37 лет. Они получают хорошие зарплаты, также для сотрудников установлен соцпакет и поддерживается создание молодых семей.

Руководство завода полагает, что к 2030 году предприятие сможет расширить выпуск продукции до 3000 единиц в год, а число новых рабочих мест вырастет до тысячи, что положительно скажется на экономике региона.