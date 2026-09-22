В Коврове расширяется производство электротехнического оборудования

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Как сообщает на своей странице в соцсети ВК депутат Госдумы от Владимирской области Игорь Игошин, ковровский завод «Мосэлектрощит» расширяет свои площади, и в 2025-2026 году пустил новые мощности, а также построил дополнительные корпуса.

Этот завод специализируется на производстве электротехнического оборудования для нужд энергетики и промышленности России.

На предприятии трудятся около 500 человек, в основном это люди в возрасте от 35 до 37 лет. Они получают хорошие зарплаты, также для сотрудников установлен соцпакет и поддерживается создание молодых семей.

Руководство завода полагает, что к 2030 году предприятие сможет расширить выпуск продукции до 3000 единиц в год, а число новых рабочих мест вырастет до тысячи, что положительно скажется на экономике региона.